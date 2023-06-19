İYİ Parti'de 'hesaplaşma' planı! Kongrede Akşener'in karşısına aday çıkacak mı?

Hafta sonu İYİ Parti kongresi gerçekleşecek. Meral Akşener'in karşısında başkan adayı olacak mı, Akşener tek aday olarak mı katılacak? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti kongresine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

İYİ PARTİ BAŞKANI AKŞENER KONGRE’DE NE MESAJ VERECEK?

Hem partisine hem kamuoyuna açıktan kapsamlı bir değerlendirme hiç yapmadı. Meclis açıldıktan sonra parti grubunu toplamadı. Cumartesi büyük Kurultay’da konuşacak. Şu ana kadar sessiz kalmasının sebebi Kurultay’dan vereceği mesajların etkili olmasını istemesi. Akşener’in ağzından cumartesi günü en kapsamlı değerlendirmeyi duyacağız. İleriye dönük önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Seçim süreci, altılı masanın ittifaka dönüşmesini, İYİ Parti olarak uyarı ve eleştirileri, hatırlatmasını bekliyoruz. Bunların zaman içerisinde haklılığının ortaya çıkmasına vurgu yapmasını bekliyoruz. Özeleştirileri de olacak diyoruz.,

Partinin yetkili organlarının kararın dışına çıkmadığının altını çizmesi bekleniyor. Sadece o süreç değil ileriye dönük mesajları da olacak bunlar daha çok tartışılacak. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde ittifak bize zarar verdi diyenler çoğunlukta Akşener partisinden bu nabzı aldı.

Bundan sonra İYİ Parti’nin olası iş birlikleri konusunda tutum değişikliğine gitmesi beklenti dahilinde.

Yerel seçimde ittifak olur mu? İYİ Parti’nin Meclis’te durumu ne olacak? Yerel seçime nasıl hazırlanacağının bu konuşmada satır aralarında olmasını bekliyoruz.

AKŞENER’İN KARŞISINDA RAKİP OLACAK MI?

Henüz bir aday yok. Bugün pazartesi büyük kurultay cumartesi olası adayın açıklanması için birtakım çalışmalar yapması gerekiyordu şu ana kadar karşısına herhangi bir isim çıkmadı. Medyada yansıyan bir isim üzerinden gidildi. Aday çıksa bile karşısında etkili olmayacak deniyor.

Seçim bittikten 1 ay sonrasında büyük kurultay açıklandı. Bu kara kısa sürede etkili bir rakibin çıkması ve muhalefetin oluşmasına imkan sağlanmadı deniyor. Kongreye 6 ay gibi bir süre ileriye atılsaydı böyle olmazdı. CHP benzeri gelişmeler yaşanabilirdi yorumları yapılıyor parti içerisinde.

Cumartesi yapılacak Kurultay’da Akşener’in karşısında etkili bir rakip olması beklenmiyor, tek aday olarak gidebilir.

Parti yönetimi seçimi de yapılacak. MKYK, MYK birlikte çalışacak. Çarşaf liste içerisinde blok liste çıkarılacak iddiaları gelmişti parti kulislerine bakıldım bunlar doğrulanmadı.

Akşener’in MKYK ve MYK’da olmasını istediği isimleri seçtirmekte zorlanmayacağı konuşuluyor. A takımına girmesine kesin gözüyle bakılacak isimler var. Buğra Kavuncu, Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Metin Ergun’u bu isimlerin arasında sayabilirim. Henüz çarşaf liste meselesi netlik kazanmış değil genel başkan karar verecek deniliyor.

Akşener cumartesi seçilecek öyle görülüyor. Parti kulislerinde rahatsız olanlar var. Bu kesim beklemede. Bu kongreye hazırlanacak bir zamanları olmadı. İl, ilçe kongreleri daha önce yapılmıştı. Delege Akşener ile belirlendi. Bu kesim susuyor. Yönetim zafiyetinin olduğunu düşünenler az değil.

Temayül yoklaması rahatsızlık yaratmış durumda. Sonuçların keyfi olarak uygulandığı temayül yoklamalarının yanlış yapıldı. Partiyi bilmeyen isimlerin bazı illerde birinci sırada yer alması rahatsızlık iddialarını beraberinde getiriyor. İYİ Parti içerisinde. CHP'de değişim olursa bu kıvılcım İYİ Parti'ye de sıçrar düşüncesinde olanlar var.

HESAPLAŞMA PLANI

Belli ki bu kurultay da o konuşulması gerekenler çok da konuşulmayacak. O hesaplaşma şimdilik yaşanmayacak. Bu hesaplaşma yerel seçimlerden sonra olabilir. Konuştuğum bir çok isim rahatsızlığını ifade etmekle birlikte bu kurultayda hesaplaşmanın olmayacağını belirtiyorlar ama bir sonraki kurultay da ne olacağına yönelik bir netlik yok.