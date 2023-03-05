İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."