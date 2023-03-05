İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
05.03.2023 - 00:14 | | ANKARA, (DHA)
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."
Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.— Ayhan Altıntaş (@ay_altintas) March 4, 2023
Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili