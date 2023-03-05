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İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

05.03.2023 - 00:14 | | ANKARA, (DHA)
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

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