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İYİ Parti itiraz etmişti! YSK'dan Ordu kararı

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebiyle ilgili kararını açıkladı. YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti.

12.04.2024 - 16:57 |
İYİ Parti itiraz etmişti! YSK'dan Ordu kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. İtiraz süreci çerçevesinde İYİ Parti tarafından, Ordu seçimlerine ilişkin 95 sandık kurulu başkanı memurun ve siyasi parti üyesi olduğu, birçok oy pusulasında kat izi bulunmadığı ve çift mühürlü oyların çokluğu iddialarıyla Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulunulmuştu.

Bugün saat 15.00’da toplanan kurulda ise İYİ Parti’nin Ordu seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz ele alındı. Toplantıda İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimleri için ‘tam kanunsuzluk' sebebiyle yaptığı seçimin iptali ve yenilenmesi talebini reddetti.

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