İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yangın!

Yangın, saat 08.00 sıralarında İTÜ Ayazağa kampüsü içerisinde inşaatı devam eden Yabancı Diller Fakültesi binasında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden işçiler konteynerleri boşalttı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Kampüs içerisinden yükselen alevler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın ile ilgili inceleme devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği İTÜ Ayazağa kampüsünde çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir" ifadeleri yer aldı.