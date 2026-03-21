İşyerinde tiner faciası: 23 yaşındaki genci hayattan kopardı!

Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir demirci dükkanında meydana geldi. Isınmak için yakılan sobada tiner dökülmesi sonucu patlama oldu.

Patlamada, dükkanda bulunan Kerem Şengün, E.Ç. ve E.K., yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kerem Şengün hayatını kaybetti.

İş yerinde hasara yol açan patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.