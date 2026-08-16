Ergan Dağı’nda spor rüzgarı: Yüzden fazla kadın zirvede buluştu!
16.08.2026 - 08:08Güncellenme Tarihi:
Erzincan’da "Herkes İçin Spor" etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı’nda step aerobik etkinliği düzenlendi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
2
Ergan Dağı’nın temiz havası eşliğinde spor yapan katılımcılar, müzik eşliğinde step aerobik hareketlerini uyguladı.
3
Etkinlikte kadınlar hem fiziksel aktivite yaparak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandı hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.Organizasyon, "Herkes için spor, herkes için hareket" sloganıyla tamamlandı.