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Ergan Dağı’nda spor rüzgarı: Yüzden fazla kadın zirvede buluştu!

16.08.2026 - 08:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da "Herkes İçin Spor" etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı’nda step aerobik etkinliği düzenlendi.

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1Ergan Dağı’nda spor rüzgarı: Yüzden fazla kadın zirvede buluştu!

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe 100’ün üzerinde kadın katıldı.

2Ergan Dağı’nda spor rüzgarı: Yüzden fazla kadın zirvede buluştu!

Ergan Dağı’nın temiz havası eşliğinde spor yapan katılımcılar, müzik eşliğinde step aerobik hareketlerini uyguladı.

3Ergan Dağı’nda spor rüzgarı: Yüzden fazla kadın zirvede buluştu!

Etkinlikte kadınlar hem fiziksel aktivite yaparak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandı hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.Organizasyon, "Herkes için spor, herkes için hareket" sloganıyla tamamlandı.