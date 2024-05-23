İsviçre basını Reisi’nin helikopterini bulan Akıncı'yı yazdı! Geniş yankı buldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan'da bir barajın açılışı sonrası geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdi. İran kanadı olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin enkazını ve Reisi'nin bulunması için Türkiye'den yardım talep etti. Türkiye'nin gönderdiği Akıncı TİHA ise kısa sürede helikopterin enkazını saptadı. Akıncı TİHA'nın açtığı canlı yayınla dünyada ses getiren arama-kurtarma operasyonu ise Orta Doğu'dan, ABD'ye, Latin Amerika'ya hatta Çin basınında dahi ses getirdi.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A UÇUŞ

Son olarak İsviçre'nin Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesi tarafından yayınlanan haberde Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazının Akıncı İHA'nın üzerindeki ısı sensörleri sayesinde tespit edildiği hatırlatıldı. Haberde ayrıca Haberde, FlightRadar24 uygulaması üzerinden Akıncı İHA'nın günün en çok izlenen uçağı olduğu belirtildi. Gazete haberde "Anavatan için drone uçuşu: Türkiye Reisi'nin kaza noktasını ararken ücretsiz reklam fırsatını kaçırmadı" değerlendirmesini yaptı.

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TÜRK ÜRETİCİLERE KATKIDA BULUNACAK

Gazete Akıncı TİHA'nın bu başarısının hem Türkiye'ye hem de Türk üreticilere katkı sağlayacağını aktardı ve haberinde devamında şu ifadelere yer verdi:

Mümkün olduğunca kendine yeterli bir yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bağımsız bir bölgesel güç olması yönündeki uzun vadeli hedefinin merkezi bir unsurudur. Özellikle Baykar tarafından üretilen İHA'lar bunda önemli bir rol oynuyor. Türk uçakları artık uluslararası pazarda da talep görüyor. Baykar tek başına ürünlerini 30'dan fazla ülkede satıyor. Tıpkı Azerbaycan ve Ukrayna'daki savaş görevlerinde olduğu gibi İran'daki arama operasyonu da Türk üreticisinin itibarına katkıda bulunacak.





Cumhurbaşkanı Reisi'nin takip cihazı olmayan eski model bir helikopterle kaza geçirdiği ve ancak Türk yüksek teknolojisi sayesinde bulunabildiği komşu ülkeye karşı teknolojik avantaj çok açık. İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri. Türkiye, insansız hava aracı üretiminde ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi"

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ASKERİ KEŞİF İDDİALARI

Gazete ayrıca İran kanadının Türkiye'nin Tahran'a ait askeri üsleri gözetlediğini öne sürdüğünü haberine yer verdi. Haberde "Akıncı TİHA, doğrudan kaza alanına uçmadı, bunun yerine İran'ın Tebriz kenti üzerinden dolambaçlı bir rota izledi. Birçok İran askeri yetkilisi tesislerin görüntülendiğini söylüyor. Akıncı'daki keşif teknolojisi termal sensörlerle sınırlı değil" sözlerini kullandı.