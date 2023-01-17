İsveç'teki skandal olay! Bakan Çavuşoğlu: Savcılığın kararı son derece absürt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalardan satır başları şöyle; Karşılıklı yatırımların artması konusunda hemfikiriz ve birlikte çalışacağız. İran'dan doğal gaz tedarikimizin artması için çalışmalarımız vardı. Geçen sene ve bu sene bir kesinti, azalma oldu. Teknik bir arıza varsa bunların giderilmesi için biz de katkı sağlamaya hazırız. İran'da üretim kapasitesinin artırılması için neler yapabileceğimizi de görüştük.

Turizm konusunda da pandemi öncesi döneme döndük.

Geçen hafta Bakan Yardımcımız Tahran'daydı konsolosluk için. Temsilciliklerimizin sorunları, üniversitelerin denklileri gibi konularda mutabık kaldılar.

Arkadaşlarımızın aldığı kararların bir an önce hayata geçmesi için destek veriyoruz. Terörle mücadele iki ülke içinde önemlidir bu nedenle ortak gündemlerimizden biri terördü.

İran tarafında da PKK mevcudiyeti var. Gerek Irak'ta gerek Suriye'de gerekse İran'da teröristlerle mücadele edip Kürt kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Görüşmelerimizde Kafkasya'da 3'lü toplantının gerçekleştirilmesi görüştük.

İran'a yönelik yaptırımların doğru olmadığını biz her zaman vurguluyoruz. Yine Irak'ı değerlendirdik. Ukrayna'daki savaş konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Nükleer anlaşma konusu uzun zamandır gündemde, bu anlaşma gerçekleşmedi. Biz bu anlaşmanın bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Bölgeye büyük bir ekonomik katkısı olacak. Yaptırımlar yüzünden şirketlerimiz İran'dan petrol alamıyorlar.

ŞAM İLE GÖRÜŞMELER

Suriye konusunu da geniş bir şekilde değerlendirdik. Bizim önceliğimiz Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. 11 yıldır devam eden bir savaş var, çok kan aktı, zulümler var, sefaletler var. Bu doğrultuda Astana formatı çerçevesinde önemli adımlar da attık. Artık sonuç odaklı adımların atılması lazım.

Önümüzdeki süreçte Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Bu süreçte biz bu toplantılar yapıldıktan sonra İran'ı bilgilendirdik. Rusya da bilgilendirdi. İran'ın da bu sürece katkısının çok önemli olduğunu vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımız vurguladı.

Astana formatında yakın ilişkilerimiz devam edecek. Türkiye-İran-Irak 3'lü mekanizmasını da canlandırmamız gerektiğini dile getirdik.

Başka ülkelerin gelip yönlendirmesiyle adım atmamıza gerek yok. İran'da, Suriye'de, Irak'ta sorun varsa bizim sorunumuzdur. Bizim Batı'da iki ülkeyi bir araya getirme çalışmamız ne kadar absürdse bu da öyle.

TALİBAN'IN KIZ ÇOCUKLARINA EĞİTİMİ YASAKLAMASI

Afganistan'da kadınlara yönelik baskı dinimize aykırı. Dinimiz İslam. Eğitimi yasaklamıyorlar, emrediyor.

İranlı Bakan Abdullahiyan: Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin değişime uğramasından da büyük memnuniyet duyuyoruz.

"ABD VE RUSYA SÖZÜNDE DURMADI"

Bakan Çavuşoğlu: 11 yıldır süren Suriye'de süren durum etkisiyle bölgede bulunan teröristler için bir fırsat. Özellikle bölücü faaliyetler arttı. Suriye'de PKK/YPG amacı belli. Bir terör devleti kurmak niyetindeler.

Tel Rıfat-Münbiç ve Fırat'ın doğusunda PKK/YPG mevcudiyeti artarak devam ediyor. Onlar bize saldırıyorlar, Suriyelilere saldırıyorlar. Çocukları zorla silahlandırıyorlar. Irak'ta da aynısını yapıyorlar. Ciddi bir PKK mevcudiyeti var. Bu İran'a da bize de yönelik bir tehdittir. Bu teröristlerin buradan temizlenmesi gerekiyor. Rusya, ABD söz verdi. İki ülke de sözünde durmadı.

İSVEÇ'TEKİ SKANDAL PKK GÖSTERİSİ

Savcılığın 'Soruşturmaya gerek yoktur' kararı son derece absürttür. Bu eylem kimler tarafından yapılıyor? Teröristler... Terör propagandasıyla birlikte yapılıyor. İfade özgürlüğünden bahsediliyor Bu provokasyon ırkçı bir saldırı mı? Evet. Peki ırkçılık İsveç'te bir suç mu onun cevabını versinler. Kimse bizi kandırmasın. Kimse bize 'İsveç'te ifade özgürlüğü var, bu suç değildir' diye kimse bize söylemesin. Bu ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir.