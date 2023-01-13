İsveç'teki rezalet sonrası AK Parti'den NATO üyeliği açıklaması

İsveç'teki skandalla ilgili konuşan Dağ şunları söyledi; İsverç'te PKK terör örgütüyle alakalı konumuz, tartışmamız bu konuyla ilgili müzakeremiz yeni bir olay değil. İsveç'in PKK'ya tavrı Türkiye kamuoyu tarafından bilinmekte. Biz de sürekli olarak dile getiriyoruz.

İsveç'in NATO üyeliğine başvuru yapmasından sonra bu konu daha çok gündeme geldi.

İsveç, bu konuda bu konuda net sözler vermiş olmasına rağmen halen PKK/FETÖ unsurlarını barındırmasına ve onalra cesaret vermesini bu olayla da görmüş olduk. Bu olay sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil aynı zamanda 86 milyona karşı yapılan bir harekettir. CHP'nin buna tepki göstermesini çok kıymetli buluyoruz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ ZORLAŞIR MI?

Biz gizli kapalı bir şey yapmıyoruz. Kamuoyuna da söylüyoruz. Hem PKK/PYD terör örgütüne hem FETÖ'ye mesafe koymadıkça bu konuda tavrımız nettir. Bu tavrımız da sonuna kadar devam edecektir.

İSVEÇ NATO ÜYELİK BAŞVURUSUNDAN ÇEKİLİR Mİ?

Bu tamamen İsveç makamlarının kendi takdirleri. Bugüne kadar tarafsızlık politikası izlemişlerdi. Ukrayna-Rusya savaşından sonra böyle bir yolu kendilerine gördüler.

Türkiye'nin dostluğu terör örgütlerinin dostluğundan daha kıymetlidir. Bunu da kendi makamları değerlendirmelidir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunurken, gerçekleştirilen gösterilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.