İsveç ve Finlandiya ile kritik NATO görüşmesi sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama

Sözcü Kalın, heyetlerle yapılan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında satır başları ile şunları söyledi

NATO bir güvenlik ittifakıdır. Başka bir odağı olan örgüt değildir. Temelinde güvenliğin olduğu bir ittifaktır.

Bu ittifağın en önemli konusu mütteffiklerin güvenliğinin eşit bir şekilde karşılanmasıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları ülke konsepti tarihinde önemli bir döneme tekabül ediyor. İsveç yıllarca tarafsızlığı tercih etmiştir.

Türkiye 70 yıldır bu ittifakın içerisinde. İttifaka çok ciddi katkılar sundu. 70 yıl süre boyunca dünyanın değişik bölgelerde görev üstlenerek üzerine düşeni yerine getirmiştir.

Türkiye İsveç'ten ve Finlandiya'dan terör örgütleri üyelerinin iadeleri konusunda yaptığımız taleplere cevap alamadık. Bunlarla ilgili belgeleri taraflara ilettik.

Türkiye'nin sunduğu raporların sümenaltı edilmesine yönelik tavırların kabul edilemeyeceğini taraflara ilettik. Gerekli adımların atılmaması halinde sürecin ilerleyemeyeceğini kendilerine ilettik.

FETÖ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin Türkiye için her an tehdit oluşturduğunu bununla ilgili son istihbaratları ilgililere ilettik.

İlgili taraflar durumu kendi taraflarında görüşecek ve muhataplarımızın bize yapacakları geri dönüşe göre bundan sonraki süreç şekillenecek.