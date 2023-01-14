İsveç PKK'ya sert tepki gösterdi! Başbakan Kristersson: Bu eylem bir sabotaj

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı, Stockholm belediye binasının önündeki direğe asmalarına sert tepki gösterdi. Ülkesinin TV4 kanalına yazılı bir açıklama yapan Kristersson, yaşanan durumu iki sebepten dolayı ciddiye aldığının altını çizdi.

‘TEHLİKELİ BİR DURUM’

İlk olarak İsveç’in önde gelen politikacılarını iki kez cinayet sebebiyle kaybettiğini hatırlatan Başbakan, demokratik olarak seçilmiş yabancı bir liderin infazını akıllara getiren bu olayın inanılmaz derecede iğrenç olduğunu vurguladı. İkinci olarak da ülkesinin NATO’ya üyelik başvurusuna atıf yapan Kristersson, “Provokasyonun NATO üyeliğimize karşı bir sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. Bu, İsveç’in güvenliği için tehlikeli bir durum” ifadelerini kullandı. İsveç’te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003’te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.

PALME SUİKASTI

1984 yılında PKK’yı Avrupa’da terör örgütü olarak tanıyan ilk siyasetçi olan İsveç Başbakanı Olof Palme suikastıyla ilgili olarak PKK içinde yer alan ve 1998’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen terör örgütü sorumlularından Şemdin Sakık, ifadesinde Palme suikastını PKK’nın gerçekleştirdiğini söylemişti.

DÖRT FETÖ’CÜYE KORUMA KALKANI

İsveç basını, Stockholm’ün, Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı oldukları gerekçesiyle iadesini istediği dört kişiyi iade etmeyeceğini yazdı. İsveçli Haber ajansı TT, İsveç Yüksek Mahkemesi’nin geçen yaz bu dört kişinin iade edilemeyeceğine dair karar verdiğini, bu yüzden de İsveç hükümetinin aksi yönde bir karar veremediğini ifade etti. Ankara, iki ülkenin, ‘aralarına terörle mesafe koymaları’ konusundaki taleplerinin karşılanmaması durumunda NATO üyeliğini desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

ANKARA’DA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının şikayeti üzerine Terör Örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç’teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemlerin failleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Aydın’ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stokholm’deki provokasyonda yer alanlara yönelik soruşturma başlattı.