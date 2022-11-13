İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası dünya liderlerinden Türkiye'ye taziye mesajı

Liderlerden gelen Taziye mesajları şu şekilde:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Pakistan hükümeti ve halkı, hayatlarını kaybeden kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerini iletiyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel: Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal’deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla.