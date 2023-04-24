İşte adım adım seçmen kaydı sorgusu

14 Mayıs seçimlerine geri sayım başladı. En çok merak edilen seçmenlerin nerede oy kullanacakları.

Kimilerinin e-devletten haberi yok. Kimi ise muhtarlığa kadar gidiyor.

14 Mayıs seçimlerine artık 3 haftadan daha az bir süre kaldı. Pek çok seçmen, oy kullanacakları yeri kullanmak için muhtarlıklara kadar gidiyor ama bunun daha kolay bir yolu var o da e-devlet. Peki adım adım seçmenler oy kullanacakları adresi nasıl öğrenecek? İşte yanıtı.

Vatandaşlar ilk olarak e-devlet sistemine giriş yapmalı. Ardından arama kısmına "yurt içi seçmen sorgulama kaydı" yazıldığında seçmenin karşısına Yüksek Seçim Kurulu ekranı çıkıyor.

Yurt içi seçmen sorgulama butonuna bastığınızda seçmenin hangi sandıkta oy kullanacağından sandık numarasına kadar pek çok detay çıkıyor.

Ekranın hemen alt kısmında seçmenlere yönelik uyarılar yer alıyor. Kimlik kartı, geçici kimlik kartı ya da YSK tarafından belirlenen diğer resmi belgeleri bulunmayan seçmenler oy kullanamayacak. Ayrıca vatandaşlar oy kullanmaya giderken seçmen bilgi kağıdı ve nüfus kayıt örneğini de yanında bulundurmak zorunda.