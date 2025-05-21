İstanbul'un yanı başındaki 9 plaja ‘Mavi Bayrak’ ödülü!
21.05.2025 - 10:26Güncellenme Tarihi:
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kocaeli’deki 9 plaja ‘Mavi Bayrak’ ödülü verildi. İlk defa 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonraki yıllarda da her geçen yıl mavi bayraklı plaj sayısını arttırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aldığı tüm ödüllerin sürdürülebilirliğini de başarılı bir şekilde sağladı. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı ‘Mavi Bayrak Ödülleri’ni açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. Türkiye, bu başarıyla İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada 3’üncü sıradaki yerini korudu.
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanması sonucunda Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları olmak üzere toplam 9 adet plaj, ‘Mavi Bayrak’ ile ödüllendirildi.