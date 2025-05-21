İstanbul'un yanı başındaki 9 plaja ‘Mavi Bayrak’ ödülü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aldığı tüm ödüllerin sürdürülebilirliğini de başarılı bir şekilde sağladı. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı ‘Mavi Bayrak Ödülleri’ni açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. Türkiye, bu başarıyla İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada 3’üncü sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanması sonucunda Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları olmak üzere toplam 9 adet plaj, ‘Mavi Bayrak’ ile ödüllendirildi.