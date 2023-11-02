İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'un iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yolları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu arttı. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur sonrası Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Halıcıoğlu Mecidiyeköy istikameti, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Levent Büyükdere Caddesi ile Nurtepe Viyadüğü'nden TEM Otoyolu'na katılımda yoğunluk yaşanırken, otoyolun Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde de trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakasında da D-100 kara yolu Maltepe ve Göztepe arasında trafik akışı yavaşlarken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ve Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 17.10'da yüzde 78'lere çıktı.