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İstanbul'un 5 ilçesinde skuter kararı

Skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.

18.11.2023 - 12:15 | | DHA
İstanbul'un 5 ilçesinde skuter kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 kilometre olan e-skuter hız sınırı 12.5 kilometre olarak aşağı çekildi. Uygulama 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle hayata geçti.

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UKOME'nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti.

 

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