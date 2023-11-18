İstanbul'un 5 ilçesinde skuter kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 kilometre olan e-skuter hız sınırı 12.5 kilometre olarak aşağı çekildi. Uygulama 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle hayata geçti.

UKOME'nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti.