Araç sahipleri dikkat! Sayılı günler kaldı, herkes oraya akın etti

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

Bolu’nun yüksek kesimlerine geçtiğimiz günlerde mevsimin ilk karı yağdı. Yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlarken, uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi ve araçların kışlık bakımları yaptırmak için oto bakım ve lastikçilere gelmeye başladı. Lastikçi dükkanları önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

Tır şoförü Ahmet Bayram, “Kış lastiği, yağmurda karda güvenli yolculuk yapmamızı sağlıyor. Ben de taktırdım biraz önce. Rusya’ya gidiyorum. Yağmurda, karda, kış lastiği aracı kaydırmaz” diye konuştu.

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“Kış lastiği taktırmazsak, araç kayabilir, kazaya sebebiyet verebilir”

Lastik onarım ve değişim ustabaşı Ünsal Bayrak, “Şimdi bildiğimiz üzere hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman kışlık lastik takmak zorundayız. Emniyet ve güvenlik açısından önemi büyük. Hava sıcaklıkları 5 derecenin altına düştüğü için artık taktırmak gerekiyor. Kış lastiği taktırmazsak, araç kayabilir, kazaya sebebiyet verebilir. Geçen haftadan itibaren, havaların soğumasıyla yoğunluğumuz başladı” şeklinde konuştu.

Van’da da geçtiğimiz gece itibariyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kentteki araç sürücülerini tedirgin etti. Araç sürücüleri, lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilerde sıraya girdi.

İHA muhabirine konuşan lastikçi Fırat Karahan, yüksek kesimlere kar yağışının ardından büyük bir yoğunluğun yaşandığını belirtti. Gün içerisinde sırada bekleyen çok sayıda aracın olduğunu ve yetiştirmekte güçlük yaşadıklarını ifade eden Karahan, “Bu süreçte sırada bekleyen müşterilerimizin anlayışlı olmasını istiyoruz. Kar yağmadan gelirlerse hem sırada beklemezler hem de iyi hizmet alırlar. Lastikler ıslanınca değişim konusunda bizi zorluyor” dedi.

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“Kar yağışını görünce koştuk”

Aracının lastiğini değiştirmek için sırada bekleyen Faruk Ergin isimli vatandaş ise “Kar yağışı sonrası yazlık lastiklerle yola çıkmak güvenli olmaz. Bu yüzden işimizi erkenden halledelim dedik. Bugün biraz kalabalığa denk geldik, yaklaşık 10 lastikçiye gittik. Hepsinde de çok sıra vardı. Sıranın en az olduğu yere geldik” diye konuştu.