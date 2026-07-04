İstanbul'u sağanak vurdu! Kağıthane'de araçlar suya gömüldü, evleri su bastı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak, en çok Kağıthane'yi vurdu. Kısa sürede oluşan su baskınları nedeniyle araçlar yollarda mahsur kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokağında su birikintileri oluşurken, trafikte de yoğunluk yaşandı.

ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

Çağlayan Mahallesi’nde bir sokağı su basması nedeniyle park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su içerisinde kaldı. Evlerine su giren vatandaşlar bir süre mahsur kalırken, bazı kişilerin bel hizasına ulaşan suyun içinde yürüyerek ilerlemeye çalıştığı görüldü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İlçenin birçok noktasında benzer görüntüler yaşanırken, rögar kapaklarının taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ev ve iş yerlerindeki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Trafikte ise zaman zaman aksamalar yaşandı.