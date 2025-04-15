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İstanbullular dikkat! Tramvay hattında çalışma yapılacak

15.04.2025 - 11:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbullular dikkat! Tramvay hattında çalışma yapılacak

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 3 istasyonda tek peron üzerinden hizmet verilecek.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, yarın T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım çalışması yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi ve Üniversite istasyonlarında tek peron üzerinden hizmet verilecek.

Tramvay hattındaki seferler de 12 dakika arayla gerçekleşecek.

 

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