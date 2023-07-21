Ä°stanbul'daki iki barajda su kalmadÄ±! Ä°ÅŸte barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±
Ä°stanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 40'Ä±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Son gÃ¼nlerde etkili olan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarla birlikte doluluk oranÄ± bugÃ¼n yÃ¼zde 39.84 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Bu rakam, 21 Temmuz itibariyle 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k doluluk seviyesi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Bir yÄ±l Ã¶nce aynÄ± tarihlerde doluluk oranÄ± yÃ¼zde 69.38 Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
Ä°stanbul'un barajlarÄ± artan sÄ±caklÄ±klar ve yaÄŸÄ±ÅŸsÄ±z gÃ¼nlerin ardÄ±ndan alarm vermeye devam ediyor. Ä°SKÄ° verilerine gÃ¶re bugÃ¼n barajlardaki doluluk oranÄ± yÃ¼zde 40'Ä±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. SÄ±caklar nedeniyle buharlaÅŸmanÄ±n artmasÄ±, artan su kullanÄ±mÄ± sonucu bugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranÄ± yÃ¼zde 39.84'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. 2022 yÄ±lÄ±nda, 21 Temmuz itibariyle doluluk oranÄ± yÃ¼zde 69.38 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
SON 9 YILIN EN DÃœÅžÃœK SEVÄ°YESÄ°
Ä°SKÄ° tarafÄ±ndan 21 Temmuz tarihlerinde yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlerde bu doluluk oranÄ± son 9 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Son olarak 21 Temmuz 2014 tarihinde yÃ¼zde 20.08 olarak Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranÄ± ardÄ±ndan doluluk oranlarÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 60.61, 2021 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 65.85, 2022 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 69.38 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
EN DOLU BARAJ Ã–MERLÄ°
Ä°stanbul'un barajlarÄ±ndaki suyun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± tek bir barajda bulunuyor. Ä°stanbul'un Ã¶nemli barajlarÄ±ndan Ã–merli barajÄ±nda doluluk oranÄ± bugÃ¼n itibariyle yÃ¼zde 72.64 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken, bu deÄŸerin Ä°stanbul'da depolanan suyun yÃ¼zde 49.4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturuyor. Barajdaki doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek oluÅŸunun nedenin baraj gÃ¶lÃ¼nÃ¼n Melen Ã§ayÄ±ndan su aktarÄ±lmasÄ± olduÄŸu belirtiliyor.
Ä°KÄ° BARAJ ADETA KURUDU
Ä°stanbul'a su saÄŸlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere BarajÄ±nda su seviyesi yÃ¼zde 7.09 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken, PapuÃ§dere barajÄ±nda su seviyesi 4.51 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Ä°stanbul'un en Ã¶nemli
Ä°stanbul'a su saÄŸlayan barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±;
AlibeykÃ¶y barajÄ± YÃ¼zde 21.05
BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece YÃ¼zde 21.18
DarlÄ±k YÃ¼zde 56.2
ElmalÄ± YÃ¼zde 30.71
Istrancalar YÃ¼zde 34.63
Kazandere YÃ¼zde 07.09
Ã–merli YÃ¼zde 72.64
PapuÃ§dere YÃ¼zde 4.51
SazlÄ±dere YÃ¼zde 23.45
Terkos YÃ¼zde 28.43