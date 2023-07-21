Ä°stanbul'daki iki barajda su kalmadÄ±! Ä°ÅŸte barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±

Ä°stanbul'un barajlarÄ± artan sÄ±caklÄ±klar ve yaÄŸÄ±ÅŸsÄ±z gÃ¼nlerin ardÄ±ndan alarm vermeye devam ediyor. Ä°SKÄ° verilerine gÃ¶re bugÃ¼n barajlardaki doluluk oranÄ± yÃ¼zde 40'Ä±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. SÄ±caklar nedeniyle buharlaÅŸmanÄ±n artmasÄ±, artan su kullanÄ±mÄ± sonucu bugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranÄ± yÃ¼zde 39.84'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. 2022 yÄ±lÄ±nda, 21 Temmuz itibariyle doluluk oranÄ± yÃ¼zde 69.38 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SON 9 YILIN EN DÃœÅžÃœK SEVÄ°YESÄ°

Ä°SKÄ° tarafÄ±ndan 21 Temmuz tarihlerinde yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlerde bu doluluk oranÄ± son 9 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Son olarak 21 Temmuz 2014 tarihinde yÃ¼zde 20.08 olarak Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranÄ± ardÄ±ndan doluluk oranlarÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 60.61, 2021 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 65.85, 2022 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 69.38 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

EN DOLU BARAJ Ã–MERLÄ°

Ä°stanbul'un barajlarÄ±ndaki suyun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± tek bir barajda bulunuyor. Ä°stanbul'un Ã¶nemli barajlarÄ±ndan Ã–merli barajÄ±nda doluluk oranÄ± bugÃ¼n itibariyle yÃ¼zde 72.64 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken, bu deÄŸerin Ä°stanbul'da depolanan suyun yÃ¼zde 49.4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturuyor. Barajdaki doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek oluÅŸunun nedenin baraj gÃ¶lÃ¼nÃ¼n Melen Ã§ayÄ±ndan su aktarÄ±lmasÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

Ä°KÄ° BARAJ ADETA KURUDU

Ä°stanbul'a su saÄŸlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere BarajÄ±nda su seviyesi yÃ¼zde 7.09 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken, PapuÃ§dere barajÄ±nda su seviyesi 4.51 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Ä°stanbul'un en Ã¶nemli

Ä°stanbul'a su saÄŸlayan barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±;

AlibeykÃ¶y barajÄ± YÃ¼zde 21.05

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece YÃ¼zde 21.18

DarlÄ±k YÃ¼zde 56.2

ElmalÄ± YÃ¼zde 30.71

Istrancalar YÃ¼zde 34.63

Kazandere YÃ¼zde 07.09

Ã–merli YÃ¼zde 72.64

PapuÃ§dere YÃ¼zde 4.51

SazlÄ±dere YÃ¼zde 23.45

Terkos YÃ¼zde 28.43