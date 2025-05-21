İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! 'Stres alanı değişimleri devam ediyor'

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında saat 23.36 sularındaki deprem yerin 8 kilometre derinliğinde oldu. AFAD depremi 4.0 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

İşte Vali Gül'ün o paylaşımı;

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: MUHTEMEL KUMBURGAZ FAYI ÜZERİNDE

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi ile ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu: Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun.

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BEKLENEN BİR DEPREMDİ

CNN TÜRK'ten Kaan Temeltaş'a konuşan Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç şu ifadeleri kullandı;

23 Nisan'da bu bölgede deprem oldu, artçıların haftalarca süreceği söylendi. 5.2'ye kadar varan deprem aktivitesi bu bölgede oluyor. Bu bölgede hala kırılmayan fayın aktivitesi devam ediyor. Bu 4 büyüklüğündeki deprem artçı deprem beklenen bir depremdi.

6.2'in artçısı olarak değerlendiriyoruz. Bu faylardan birinde ya da segmentlerden birinde 6'ın üzerinde deprem olursa İstanbul üzerinde tehlike oluşturmaya başlıyor.

DEPREM UZMANI TUNCAY TAYMAZ: BÜYÜTÜLECEK BİR DEPREM DEĞİL

Deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Tuncay Taymaz, "Büyütülecek bir deprem değil. Beklenen büyük depremle ilgili değil." dedi. Taymaz, "23 Nisan depreminde konuştuğumuz gibi o depremin devamında olan artçı deprem. Ufak ufak, usul usul Büyükçekmece'ye doğru giden bir deprem. Büyütülecek bir deprem değil. Beklenen büyük depremle ilgili değil. Ben artçı olarak varsayıyorum. Küçük bir deprem ve yapılaşmaya uzak bir deprem. Tabi ki dikkatli olmakta fayda var. Küçük bir deprem ama hissedilmesi gayet doğal. 23 Nisan’daki deprem 6.2 büyüklüğündeydi. Depremin artçıları 6-5.5’a kadar devam edecek. Bir süre oldu ve büyük bir deprem üretmedi. Kırılma tamamlandıktan sonra sismik bir boşluk var oraya atladığı zaman tehlike var demektir. Küçük bir depremler birkaç ay sürecek. 26 Eylül 2019’da 5.9’luk bir deprem oldu. Sonraki geçen sürede gerilim birikti ve 23 Nisan’da 4,5 senede 6.2’yi oluşturdu. 15 kilometrelik yerin kırılması için 4-5 yıl daha beklemek gerekiyor. Oradan 6’yı geçtikten sonra tehlikeli dönem başlamış olacak. Her geçen zaman bizim için çok kıymetli." diye konuştu.