İstanbul'daki deprem Sakarya'da da hissedildi! Panik anları kameraya yansıdı

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'daki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında insanların panik içerisinde kaçıştığı anlar an be an kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.