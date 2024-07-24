İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, yaralılar var
İstanbul'da Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
24.07.2024 - 08:28 |
İstanbul Esenyurt'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 kara yolunun Edirne istikametinde 10 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.