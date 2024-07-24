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İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, yaralılar var

İstanbul'da Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

24.07.2024 - 08:28 |
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İstanbul Esenyurt'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 kara yolunun Edirne istikametinde 10 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İstanbulda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

 

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