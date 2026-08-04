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İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 5 kişi yakalandı

04.08.2026 - 11:01Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 5 kişi yakalandı

İstanbul'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Polisin zehir tacirleriyle mğcadelesi sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa başta olmak üzere İstanbul’un bir çok ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İstanbulda zehir tacirlerine darbe 5 kişi yakalandı

5 KİŞİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir çok adreste polis ekipleri arama yaptı. Polis ekipleri farklı adreslerde toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

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