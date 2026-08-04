İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 5 kişi yakalandı

Polisin zehir tacirleriyle mğcadelesi sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa başta olmak üzere İstanbul’un bir çok ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir çok adreste polis ekipleri arama yaptı. Polis ekipleri farklı adreslerde toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.