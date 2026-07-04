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İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe! 20 kişi yakalandı

04.07.2026 - 16:57Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe! 20 kişi yakalandı

İstanbul'da narkotik ekipleri, uyuşturucu suçlarından aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli yakalandı.,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3 Temmuz’da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 11 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 10-15 yıl hapis cezası ile aranan 4 şahıs ve 15-20 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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