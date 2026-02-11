İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Sürücü araç içinde sıkıştı
İstanbul Kağıthane’de virajı alamayarak devrilen kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Feci kaza İstanbul Kağıthane, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kalecek’in kullandığı kamyonet, virajı alamayarak devrildi.
SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde girişi bir süre araç trafiğine kapatıldı.