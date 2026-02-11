İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Sürücü araç içinde sıkıştı

Feci kaza İstanbul Kağıthane, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kalecek’in kullandığı kamyonet, virajı alamayarak devrildi.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde girişi bir süre araç trafiğine kapatıldı.