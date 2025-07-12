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İstanbul'da yürek ısıtan görüntüler... Fark edince hemen durdu

12.07.2025 - 09:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Baran AKKAYA / İSTANBUL, (DHA)-

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Bakırköy Marmaray durağında rayların üzerinde duran yavru kediyi fark eden makinist, treni durdurdu. Trenden inerek yavru kediyi alan makinist, kediyi durakta bekleyenlere teslim etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Marmaray durağında yaşandı.

TRENİ HEMEN DURDURDU

Marmaray seferini yapan makinist, durağa yaklaştığı sırada rayların üzerindeki yavru kediyi fark etti. Bunun üzerine treni durduran makinist, raylara inerek kediyi aldı.

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YOLCULARDAN ALKIŞ 

Makinist kediyi durakta bekleyenlere teslim ederken, yolcular da alkışlayarak makiniste teşekkür etti. Makinist daha sonra trene binerek seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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