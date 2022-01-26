Ä°stanbul'da hafta sonu baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± pazartesi akÅŸam saatlerinden itibaren etkisini artÄ±rarak devam etti. YollarÄ±n kapanmasÄ± nedeniyle mahsur kalan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±nÄ± terk etti. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini yitirmesiyle beraber bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±nÄ± kurtarÄ±rken bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±nÄ± bulunduklarÄ± yerden kaldÄ±rmadÄ±.Â

O noktalardan birisi de BasÄ±n Ekspres Yolu oldu. AraÃ§larÄ±n Ã§oÄŸu sahiplerince bulunduklarÄ± yerlerden alÄ±nÄ±rken, yoldan alÄ±nmayan araÃ§lar ise emniyet ekipleri tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "HadÄ±mkÃ¶y GiÅŸeler ve ArnavutkÃ¶y arasÄ±nda park edilmiÅŸ kamyon, TIR ve Ã¶zel araÃ§larÄ±n sahipleri tarafÄ±ndan acilen Ã§ekilmesi gerekmektedir. Ã‡ekilmediÄŸi takdirde araÃ§lar gÃ¶revlilerce Ã§ekilecektir" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

HADIMKÃ–Y'DE ARAÃ‡LAR Ã‡EKÄ°LÄ°YOR

Ã–te yandan yolda bÄ±rakÄ±lÄ±p alÄ±nmayan araÃ§lar nedeniyle HadÄ±mkÃ¶y yolunda da trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± meydana geldi.Â





Yerlikaya'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda trafiÄŸe engel olan araÃ§lar Ã§ekiciyle gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±.

40 SAAT BEKLEYEN VAR

CNN TÃ¼rk muhabiri BurÃ§ak BozkuÅŸ, HadÄ±mkÃ¶y'de oluÅŸan araÃ§ trafiÄŸini olay yerinden anlattÄ±. BozkuÅŸ'un deÄŸerlendirmeleri ÅŸÃ¶yle; Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kilit noktalarÄ±ndan biri de HadÄ±mkÃ¶y'dÃ¼. AraÃ§lar saatlerdir burada beklemiÅŸti. O bekleyiÅŸin devam ettiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. 40 saat bekleyen biri vardÄ±, bekleyiÅŸler hala devam ediyor.

AraÃ§larÄ± park etmiÅŸ durumdalar. Kar da tutmuÅŸ durumda. Ã–zellikle araÃ§larÄ±n gÃ¼zergahÄ± hala karla dolu. Åžu an iÅŸe gidiÅŸ saati sabah evlerinden iÅŸe gitmek iÃ§in Ã§Ä±kanlar gidemediler. Bu noktada kaldÄ±lar. Yol boyunca araÃ§lar da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bir yandan da yÃ¼rÃ¼yerek iÅŸe gitmeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu yol Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ bir yol aslÄ±nda. KapalÄ± olduÄŸu iÃ§in gidiÅŸ-dÃ¶nÃ¼ÅŸ tek yÃ¶n haline gelmiÅŸ.

"BUZUN ÃœSTÃœNDE YÃœRÃœYEREK GÄ°TTÄ°K"

Yolda mahsur kalan bir vatandaÅŸla konuÅŸan CNN TÃ¼rk muhabiri, dÃ¼n saat 4'te buraya geldim. 4'ten beri buralardayÄ±m. YarÄ±m saatlik uykuyla duruyorum.' dedi. Gecenin Ã§ok zor geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen vatandaÅŸ, 'Arabada duramÄ±yorum. Benzinlikte adamlar iÃ§eri almÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸan insanlarÄ±z. BaÅŸakÅŸehir'de oturuyorum. DÃ¼n 12'de arabayÄ± bÄ±raktÄ±m. Eve gittim 3 saatte eve vardÄ±m. Otobanda 10 cm. buz vardÄ±. Buzun Ã¼stÃ¼nde yÃ¼rÃ¼yerek gittik. Kimse almadÄ± yollarda. Mecbur kaldÄ±k. Belediyeyi aradÄ±k. Eleman gÃ¶nderiyoruz dediler. Ne gelen oldu, ne giden oldu.' ifadelerine yer verdi.

DÄ°YALÄ°Z HASTASINI BATTANÄ°YEYLE TAÅžIDILAR

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en Ã§ok etkili olduÄŸu yerlerden olan ArnavutkÃ¶y'de dÃ¼n yollar kapandÄ±, araÃ§lar trafikte kaldÄ±. Bolluca Mahallesi'nde yaÅŸayan ve diyalize girmesi gereken 62 yaÅŸÄ±ndaki Osman YÃ¼ksel'de kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemedi.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ambulans ve polisler de gelemedi. YakÄ±nlarÄ± da son Ã§are olarak hastaneye gidemeyen YÃ¼ksel'i battaniyeye sararak taÅŸÄ±dÄ±. YÃ¼ksel, yaklaÅŸÄ±k olarak 5 kilometre boyunca battaniyeye sarÄ±lÄ± olarak taÅŸÄ±ndÄ±. YÃ¼ksel, yaklaÅŸÄ±k 4 saat sonra diyaliz merkezine ulaÅŸtÄ±.

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"HÄ°Ã‡BÄ°R YETKÄ°LÄ° YARDIM Ã‡AÄžRIMIZA KULAK VERMEDÄ°"

Osman YÃ¼ksel'in oÄŸlu Muhsin YÃ¼ksel, "BabamÄ±n dÃ¼n saat 15.00'da diyalize girmesi gerekiyordu. Ancak yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kendisini diyaliz merkezine gÃ¶tÃ¼remedik. BabamÄ±n durumu aÄŸÄ±rlaÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca ambulans ve polis ekiplerine haber verdik. Kapanan yollardan dolayÄ± hiÃ§bir yetkili yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za cevap veremedi. Ã‡areyi kendi imkanlarÄ±mÄ±zla battaniyeye sararak babamÄ±zÄ± diyaliz merkezine gÃ¶tÃ¼rmeye karar verdik. YaklaÅŸÄ±k 5-6 kilometrelik yolu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da yardÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yerek geldik" dedi.

TAMAM DOÄžAL AFET AMA YOLLARDA HÄ°Ã‡BÄ°R Ã‡ALIÅžMA YOK"

Muhsin YÃ¼ksel yaÅŸananlarÄ±n doÄŸal afet olduÄŸunu ancak dÃ¼nden beri yollarda hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken diyaliz merkezinde de mahsur kalan hastalarÄ±n olduÄŸunu da sÃ¶yledi.

OTOGARDA SON DURUM

Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle otogarlarda Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±. Saat 09.00'da o yasaklar da sona erdi. Peki otogarlarda son durum ne? CNN TÃ¼rk muhabiri Dilay Dilaver otogardan bildirdi.

Ä°stanbul yaklaÅŸÄ±k 3-4 gÃ¼ndÃ¼r yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisi altÄ±nda. Tabi bu da Ä°stanbul'da hayatÄ± olumsuz olarak etkiledi. Ve bununla ilgili bazÄ± Ã¶nlemler ve tedbirler alÄ±ndÄ±. Bunlardan bir tanesi de otobÃ¼sÃ¼nlerin seferleri durduruldu. Bu bir tedbirdi. BugÃ¼n saat 09.00 itibarÄ±yla otobÃ¼sler seferlerine baÅŸladÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã§ok yoÄŸun olduÄŸu vatandaÅŸlar mahsur kaldÄ±lar. 15 dakikalÄ±k yol 15 saate Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in otogardan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan otobÃ¼sler otogara dÃ¶nmekte de zorlandÄ±lar. Ve o gÃ¼n burada yolculuk yapmak iÃ§in bekleyenler yazahanelerde, banklarÄ±n Ã¼stÃ¼nde uyudular. O gÃ¼n Ä°stanbul'da trafik tamamen felÃ§ olmuÅŸtu. 2 gÃ¼n boyunca otobÃ¼slerin otogarlara giriÅŸleri ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Ve bugÃ¼n saat 09.00 itibarÄ±yla artÄ±k otobÃ¼sler de tekrardan yolculuklarÄ±na baÅŸladÄ±lar.

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KAR, PERÅžEMBE GÃœNÃœ TERK EDECEK

Ã‡arÅŸamba ve perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n aralÄ±klarla devam edeceÄŸini sÃ¶yleyen Åžen, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ä°stanbul'u terk edeceÄŸini sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Åžen, â€œBugÃ¼n Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadolu, Karadeniz ile DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'da kuvvetli olmasa da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek. Karadeniz iÃ§ ve doÄŸu Anadoluâ€™da Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi devam ediyor. BugÃ¼n Orta ve doÄŸu Akdeniz bÃ¶lgesinin kÄ±yÄ± kesimlerinde KKY iÃ§ kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yoÄŸun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. "ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.