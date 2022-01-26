Ä°stanbul'da hayatÄ± felÃ§ eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ÅŸehirde hayatÄ± durma noktasÄ±na getirdi. Ä°stanbul ValiliÄŸi, bu sabah saat 09.00'a kadar otogarlardan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasakladÄ±. Ancak bazÄ± firmalar, dÃ¼n yasaÄŸÄ± delmenin yolunu buldu.

15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nda Ã¼cret farkÄ± alarak minibÃ¼slerle yolcu taÅŸÄ±ndÄ±. Ä°stikametin TekirdaÄŸ ve Edirne olduÄŸu belirtilen yolculuklar, DHA kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin Ã§ekilmesine tepki gÃ¶steren yolcular Â maÄŸduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, yolcularÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayan fÄ±rsatÃ§Ä±lar ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerini fark edince gazetecilere tepki gÃ¶sterdi.Â

"CEZA ALMAK BÄ°ZÄ°M SORUNUMUZ"

YolcularÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± organize eden ve ismini vermeyen bir kiÅŸi, Ã‡orlu'ya bilet olduÄŸunu belirterek, "Valilik yasakladÄ± ama biz eski yoldan gideceÄŸiz. Eski Londra AsfaltÄ±'ndan Celaliye, Kumburgaz ve Silivri'de Ã¼zerinden gideceÄŸiz orada yol aÃ§Ä±k" dedi. YazÄ±lacak cezadan kendilerinin sorumlu olduÄŸunu sÃ¶yleyen organizatÃ¶r, "Cezadan siz sorumlu deÄŸilsiniz. Biz sizi saÄŸ salim yetiÅŸtirmekle sorumluyuz. VatandaÅŸÄ±n can gÃ¼venliÄŸine gelince, otobÃ¼s zaten sigortalÄ± merak etmeyin" ifadelerini kullandÄ±. OrganizatÃ¶r, Ä±srarlÄ± sorulara, "Sizi gÃ¶tÃ¼rmÃ¼yorum" diye cevap verdi.

"DENÄ°ZE DÃœÅžEN YILANA SARILIR"

FÄ±rsatÃ§Ä±larÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na yanÄ±t veren ve maÄŸdur olduklarÄ±na dikkat Ã§eken bir yolcu ise "Ailem var zaten yÃ¼rÃ¼yemiyorum. Bu yolculuk belki saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸil ama neden bize bir Ã§are bulmuyorsunuz? KÃ¶prÃ¼ aÃ§Ä±k olduÄŸu halde insanlarÄ± bÄ±rakmÄ±yorlar. Ben Manisa'dan geldim. Evime gitmek zorundayÄ±m. Ne yapalÄ±m, dÃ¼ÅŸen yÄ±lana sarÄ±lÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"EÅžÄ°M KANSER HASTASI GÄ°TMEM LAZIM"

EÅŸinin hasta olduÄŸunu belirten bir diÄŸer yolcu ise Ã‡orlu'ya gideceÄŸini sÃ¶yleyerek, â€œEÅŸim kanser hastasÄ±, evde beni bekliyor. YanÄ±na gitmem lazÄ±m. Bu yollarÄ±n kapanmasÄ± belediyenin sorunu, belediyenin dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±mdÄ± benim deÄŸil. Bu kadar insan kar yÃ¼zÃ¼nde mi periÅŸan. Ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz. ArtÄ±k beklemek istemiyorum" diye konuÅŸtu.Â

Yolculardan bir baÅŸkasÄ± ise "Edirne'ye Ã§alÄ±ÅŸmaya gidiyorum. Yasak ama gideceÄŸiz. Buraya bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunsun" dedi.

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