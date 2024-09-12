İstanbul'da yol kenarında 2 el bombası bulundu

Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde TEM otoyolu kenarına bırakılan poşet, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Poşetin içinde pimi çekilmemiş 2 el bombası olduğu tespit edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, el bombalarını incelenmek üzere olay yerinden aldı. El bombalarının kim tarafından ne zaman yola bırakıldığı araştırılıyor.