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İstanbul'da yol çalışması! 45 gün sürecek, D-100 iki şeride düşecek

Toplam 45 gün sürecek çalışma kapsamında D-100 kara yolunda, İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında, Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek

07.08.2024 - 14:02 | | AA
İstanbul'da yol çalışması! 45 gün sürecek, D-100 iki şeride düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında metrobüs yolunda 45 gün sürmesi planlanan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü istikametindeki "Beyaz Yol" uygulamasının tamamlandığı çalışma kapsamında bugünden itibaren Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arası yenilenecek.

Bu nedenle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinin 45 gün boyunca 2 şeride düşürülmesi planlanıyor.

Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.

Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.

 

 

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