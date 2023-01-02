GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da yoğun sis etkili oldu
ABONE OL

İstanbul’da yoğun sis etkili oldu

İstanbul’da akşam saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis dron ile havadan görüntülendi.

02.01.2023 - 01:29 | | İHA
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 karayolunda ve ara yollarda da etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis dron ile havadan görüntülenirken bazı binaların ve araçların sis örtüsüyle kaplandığı görüldü.

    GÜNCEL HABERLER

    Aydın’daki patlamada tutuklu sayısı 4’e yükseldi

    Aydın’daki patlamada tutuklu sayısı 4’e yükseldi

    İstanbul’da yoğun sis etkili oldu

    İstanbul’da yoğun sis etkili oldu

    Galata Kulesi'nin yanında şüpheli paket paniği, çantayı alıp: Ölmek istiyorum ben açarım

    Galata Kulesi'nin yanında şüpheli paket paniği, çantayı alıp: Ölmek istiyorum ben açarım