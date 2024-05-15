Kral Charles’ın koyu kırmızı rengin hakim olduğu portresi kameralara yakalandı!

Ressam Jonathan Yeo tarafından yapılan portrede İngiltere Kralı Charles, canlı kırmızı tonlardan oluşan bir arka plan üzerinde, Galler Muhafızları askeri birliğinin üniformasını giymiş ve omzunun hemen üzerinde bir kelebekle tasvir ediliyor.

"ROLÜ DEĞİŞTİKÇE GELİŞTİ"

Portredeki kelebeğin Charles’ın prenslikten krallığa geçişini tasvir ettiğini vurgulayan Ressam Yeo yaptığı açıklamada, "Bu projeye başladığımda, Majesteleri Kral hâlâ Majesteleri Galler Prensi idi ve omzunun üzerinde asılı duran resmettiğim kelebeğe çok benzer şekilde, bu portre de onun kamusal yaşamımızdaki rolü değiştikçe gelişti" dedi.

Sosyal medyada gündem olan tablo, 14 Haziran'a kadar Londra'daki Philip Mold Gallery'de halka açık sergilenecek.