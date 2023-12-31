Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na kameralÄ± takip

Yeni yÄ±la Taksim'de girmek isteyenlerin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in Taksim MeydanÄ± Ä°stiklal Caddesi ve Ã§evresinde Ã¶nlemler alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Cumhuriyet AnÄ±tÄ±'nÄ±n etrafÄ±na polis bariyerleri yerleÅŸtirildi. Gezi ParkÄ±'na konuÅŸlandÄ±rÄ±lan mobil araÃ§ iÃ§indeki Kent GÃ¼venlik YÃ¶netim Sistemi (KGYS) ekipleri tarafÄ±ndan Taksim MeydanÄ± ve Ã§evresine kameralar yerleÅŸtirildi. Gece boyunca BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, KadÄ±kÃ¶y aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmak Ã¼zere 2 bin 500 nokta, 15 bin kamera ile izlenecek. Ä°zleme neticesinde ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼len kiÅŸiler ve olaylarÄ±n sahada bulunan ekiplere iletilerek anÄ±nda mÃ¼dahale edileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.