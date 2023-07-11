İstanbul'da yeni taksimetre oyunu! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul’da bir uygulama üzerinden taksicilerin fahiş fiyat talep ettiği ve müşterilerin bunu kabul etmesi dahilinde hizmet verdikleri ortaya çıktı. İstanbul'da yolcu ve mesafe seçtikleri gerekçesiyle sıkça şikayet konusu olan taksiciler, megakentte bir süredir kullanılan aplikasyon nedeniyle "ücreti" de belirledikleri eleştirilerine hedef oluyor. Ücret, taksimetre üzerinden otomatik hesaplanıyor. Ancak, uygulamayı kullanan bazı taksiciler bu rakamın çok üzerinde teklif sunuyor. Yolcunun kabul etmesi durumunda taksi yolcuya gidiyor.

Milliyet'in haberine göre; konuyla açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Taksilerin alabileceği ücretler büyükşehirlerde ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) tarafından belirlenir. UKOME’nin belirlediği tarifenin üzerinde alınan ücret, hukuki dayanaktan yoksun olup, ayrıca fark istenmesi durumunda tüketici farkı ödemek zorunda değildir.

‘KREDİ KARTLARINDA TEK ÇEKİMDE KOMİSYON ALINAMAZ’

Diğer yandan bazı taksi uygulamalarında hizmet kredi kartı ile ödendiğinde ek ücret alındığına yönelik şikayetler geliyor. 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanuna göre kredi kartı ve banka kartı ile tek çekim ödemelerde herhangi bir isim altında komisyon alınamaz.

NEREYE ŞİKAYET ETMELİLER?

Tüketiciler fahiş bedele itiraz edebilirler. Ancak pratikte araç gönderilmiyor. Şikayet eden tüketiciler de kara listeye alınabiliyorlar.

Buna rağmen tüketiciler yılmamalıdır. Gerek ilgili belediye başkanlığına gerekse trafik denetleme şube müdürlüğüne tespit ettikleri haksız uygulamaları şikayet etmelidirler.

AVAN FİYAT ÜZERİNDEN ÜCRET TALEP EDEN TAKSİCİYE NE TÜR CEZA VERİLİR?

Bunun yanı sıra kara listeye alınma durumunda da Ticaret Bakanlığı’na internet üzerinden başvuruda bulunarak Tüketici Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca mal veya hizmet satışından kaçınıldığını belirterek idari para cezası uygulanmasını talep edebilirler.

‘TAKSİ PLAKALARI RANT KAPISI HALİNE GELDİ’

Taksi plakaları 1989 yılında ilk kez ihale edildi. O tarihte İstanbul’un nüfusu 7 milyon civarındaydı. Şu anda 20 milyona yaklaşan bir nüfusa aynı sayıda taksi hizmet etmekte. Bu plakalar süresiz tahsis edildiğinden miras yolu ile varislere intikal etmektedir. Böylelikle taksi plakası sahipleri taksi kullanan sürücülerin gelir kapısı olmasının yanında birileri için de rant kapısı haline gelmiştir.

‘PLAKA TAHSİS SÜRE İLE SINIRLANDIRILMALI’

Bu nedenle plaka tahsisleri süre ile sınırlandırılmalı, kamusal bir hak ebediyen hiç kimseye devredilmemelidir. Oysa plaka tahsisindeki asıl amaç geçimini taksi sürücülüğü yaparak sürdüren insanlara ekmek kapısı olmaktır.

‘PLAKA TAHSİSLERİ AMACINDAN UZAKLAŞTI’

Şimdi duyuyoruz ki bazı sanatçılar, futbolcular, kara borsadan plaka satın alıp esnaf odasına da kayıt olduktan sonra o plakayı işletiyorlar. Yani plaka tahsisleri amacından uzaklaşmış oldu.

‘BELEDİYELER GENİŞ KAPASİTELİ, UCUZ OTOPARK YAPIMINI DESTEKLEMELİ’

Büyükşehir belediyeleri de toplu taşımayı geliştirerek özellikle bazı pilot duraklarda, mesela İstanbul’da Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu gibi önemli duraklarda çok ucuz geniş kapasiteli otopark yapımını desteklemeli, böylelikle araç sahipleri gidecekleri yere trafiğe takılmadan düşük ücretle toplu taşıma ile gitmelidir.

Trafikte seyreden araç azalacağı için petrol ithalatına ülke olarak ödediğimiz bedel de aşağı inecektir. En önemli unsurlardan biri de hava kirliliği açısından daha az emisyon çıkacaktır.”