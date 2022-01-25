İstanbul'da yargı çalışanları idari izinli mi? Bugün adliyeler açık mı? Mahkemeler ve davalar görülecek mi?

İstanbul'da kar esareti sürüyor. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, İstanbul Valiliği de birtakım önlemler aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayılırken özel araçların da saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklandı. Vatandaşlar kamu kurumlarındaki iş ve işlemleri için hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul'da yargı mensupları idari izinli mi? Bugün mahkemeler var mı? Davalar görülecek mi? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA YARGI MENSUPLARI İDARİ İZİNLİ Mİ? ADLİYELER AÇIK MI?

İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı.

Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.