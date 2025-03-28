GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

28.03.2025 - 08:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbul'da yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü.

Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
#Gündem

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

Bayramda çalışacaklar dikkat! Mesai ücretlerinde bilinmeyen detay: 2.5 kat fazla ödeme
#Çalışma Hayatı

Bayramda çalışacaklar dikkat! Mesai ücretlerinde bilinmeyen detay: 2.5 kat fazla ödeme

103 bin bina ısı yalıtımı yaptırdı
#Ekonomi

103 bin bina ısı yalıtımı yaptırdı