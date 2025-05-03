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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

03.05.2025 - 18:53Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti.

Alınan bilgiye göre, Bahçeli, telefonla aradığı Erdoğan'a KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı için tebriklerini iletti.

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