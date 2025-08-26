İstanbul'da vahşet! Annesini öldürdü, itirafı kan dondurdu!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.08.2025 - 17:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da meydana gelen korkunç olayda 20 yaşındaki genç annesini tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan cani evlat Sakarya'da yakalanırken ilk ifadesinde her şeyi tek tek itiraf etti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 25 Ağustos'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Çiğdem Kınay ile oğlu Azad K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Azad K. annesini tabancayla vurdu. Anne olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı oğul ise kaçtı.

SAKARYA'DA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelinin bir taksiye binerek Sakarya'da bir arkadaşının yanına kaçtığını tespit etti. Şüpheli, Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

KORKUNÇ OLAYI İTİRAF ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin annesini tabancayla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Yaklaşık 1,5 ay önce cezaevinden çıkan şüpheli Azad K.'nın uyuşturucu kullandığı ve daha önceden de sık sık annesiyle tartıştığı öne sürülürken şüpheli ifadesinde “Eve geldiğimde yanımda silah vardı. Annem silahı görünce bana kızdı. Neden eve silah getirdiğimi sordu. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Elimden silahı almaya çalışırken bir anda tabanca ateş aldı. O yere düşünce ben de korkarak dışarı kaçtım. Yaralandığını düşünmüştüm. Ancak daha sonra öldüğünü öğrendim. Kazayla oldu" dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

