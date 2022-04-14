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Toplu ulaşım zammı ile ilgili yeni karar! Muaf tutulacak...

Öğrenci kartları ile ilgili flaş gelişme! Muaf tutulacak. Toplu ulaşıma yüzde 40 zam gelmişti. Yeni gelişme ile zamdan öğrencilerin muaf olması ve aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi görüşüldü. Kabul edilen teklife göre 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL'lik fark İBB tarafından sübvanse edilerek, ücret 78 TL olarak alınmaya devam edecek. Ayrıca tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarife uygulanmaya devam edilecek.

14.04.2022 - 17:29 | | Derya EVREN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)
Toplu ulaşım zammı ile ilgili yeni karar! Muaf tutulacak...

İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.

Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

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