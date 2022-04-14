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GündemÖğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!
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Öğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!

Öğrenci akbili zammı iptal mi oldu? UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi görüşüldü. Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

14.04.2022 - 17:34 |
Öğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!

İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.

Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

 

 

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