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İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası

Kağıthane’de kargo aracı şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafik yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yol ortasında duran sürücüler birbirine yumruk atarak saldırdı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

10.06.2023 - 10:32 | | İHA
İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, kargo aracının şoförü ile otomobil sürücüsü trafik yol verme yüzünden tartıştı. Yol ortasında duran sürücüler araçlarından inince kavga çıktı.

İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası

Birbirlerine yumrukla saldıran sürücüleri diğer sürücüler güçlükle ayırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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