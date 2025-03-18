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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

18.03.2025 - 18:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Sağanak yağışın da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. D-100 Karayolu Okmeydanı geçişinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı