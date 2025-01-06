GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi

İBB'nin toplu taşımaya yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi, teklif alt komisyona gönderildi.

06.01.2025 - 11:49 |
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yapılmasını istediği yüzde 55'lik zam teklifi yüzde 46.09'a düşürüldü. Ancak bu oran da kabul edilmedi ve zam teklifi tekrar görüşülmesi için alt komisyona gönderildi.

Bundan sonraki süreçte alt komisyonda yapılacak toplantılar sonrası ortaya çıkacak zam teklifi UKOME gündemine getirilecek ve sonrasında teklif oylanacak.

GÜNCEL HABERLER

Piaggio'nun tecrübesi Baykar'ın teknoloji vizyonuyla buluşuyor

Piaggio'nun tecrübesi Baykar'ın teknoloji vizyonuyla buluşuyor

DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası ziyaretçi rekoru kırdı