İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yapılmasını istediği yüzde 55'lik zam teklifi yüzde 46.09'a düşürüldü. Ancak bu oran da kabul edilmedi ve zam teklifi tekrar görüşülmesi için alt komisyona gönderildi.

Bundan sonraki süreçte alt komisyonda yapılacak toplantılar sonrası ortaya çıkacak zam teklifi UKOME gündemine getirilecek ve sonrasında teklif oylanacak.