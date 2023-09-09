İstanbul'da toplu taşıma 8 saat ücretsiz!

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla ilgili hazırlıklar ve önlemleri açıkladı.

2023 - 2024 eğitim - öğretim yılının 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul'daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25.243.334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. 181 bin 831 öğretmenin görev yapacağı İstanbul'da okul derecelerine göre öğrenci dağılım sayıları ise şöyle;

- Kreş: 176.580

- Anaokulu: 195.392

- İlkokul: 951.569

- Ortaokul: 837.056

- Lise: 761.499

KANTİN VE YEMEKHANELERDE ÜÇLÜ DENETİM

İstanbul genelinde 3.135 okul kantini, 4.055 de eğitim kurumu yemekhanesi olmak üzere toplam 7.210 işletme faaliyet gösteriyor. Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obeziteyle mücadele kapsamında okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek.

Bu çerçevede ilk denetim mekanizması, kaymakamlıklar tarafından oluşturuluyor. Sağlık, Tarım ve ilgili meslek odası yetkililerinden oluşan komisyon belirli periyotlarda denetim gerçekleştirecek. Bu komisyonun çalışmalarına ek olarak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de okul kantinlerinde ve belirlenen alanlarda düzenli denetimler yapacak.

KANTİN VE YEMEKHANELERİ OKUL MÜDÜRLERİ DE DENETLEYECEK

Kantin denetimi konusunda önemli mekanizmalardan biri de okul müdürlüklerinin oluşturacağı kantin denetim komisyonları olacak. Bu komisyonlar da düzenli olarak kantinleri denetleyerek, çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak.