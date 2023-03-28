İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP/C’nin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı oldukları ileri sürülen 4 şüpheliyi tespit etti. Soruşturma çerçevesinde İstanbul genelinde 7 adrese sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Özel timlerin de yer aldığı baskınlarda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.