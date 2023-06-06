AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan telefonla aradÄ±klarÄ± kiÅŸileri dolandÄ±ran ÅŸebeke Ã¼yelerini yakalamak iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan izinle yaklaÅŸÄ±k 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapÄ±ldÄ±. Polis ekipleri yapÄ±lan takipler sÄ±rasÄ±nda ÅŸebeke Ã¼yelerinin kimliklerini tek tek tespit etti.

ÅžÃ¼phelilerin telefonla aradÄ±klarÄ± maÄŸdurlara kendilerini polis, hakim yada savcÄ± olarak tanÄ±ttÄ±ktan sonra banka hesaplarÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan ele geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yleyip kandÄ±rdÄ±klarÄ± belirlendi. Daha sonra kurbanlarÄ±na bankadan paralarÄ±nÄ± Ã§ektiren ve evde bulunan altÄ±nlarÄ±nÄ± da poÅŸete koyarak kendilerine vermelerini saÄŸlayan ÅŸÃ¼phelilerin milyonlarca liralÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–NCE 5 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI



Polis takibi sÄ±rasÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapmaya devam eden ÅŸebeke Ã¼yelerinden 8'i ara operasyonlarla yakalandÄ±. Bu kiÅŸilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. DolandÄ±rdÄ±klarÄ± kiÅŸilerden aldÄ±klarÄ± para ve ziynet eÅŸyalarÄ± da sahiplerine teslim edildi.

SONRA 15 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZLATINA ALINDI



DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri gerekli delillerin toplanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2 Haziran 2023 tarihinde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Sabah saatlerinde daha Ã¶nceden tespit edilen adreslere giren ekipler ÅŸebeke Ã¼yesi biri kadÄ±n 15 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

PARA VE ZÄ°YNET EÅžYALARI ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°



ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramalarda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ktan elde edildiÄŸi deÄŸerlendirilen 595 bin lira ile yaklaÅŸÄ±k 2 milyon lira deÄŸerinde altÄ±n ziynet eÅŸyasÄ± ele geÃ§irildi.

EVLERDE ADETA BÄ°R CEPHANELÄ°K ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°



Polis evlerde yaptÄ±klarÄ± aramada 2 adet ruhsatsÄ±z tabanca, 1 adet pompalÄ± tÃ¼fek, 10 adet ÅŸarjÃ¶r, 100 adet fiÅŸek, 1 adet sahte polis kimliÄŸi, 1 adet telsiz, 4 adet kelepÃ§e ele geÃ§irdi.

"BENÄ° KANDIRDILAR, SÄ°Z KANMAYIN"



Ã–te yandan ÅŸÃ¼phelilerin maÄŸdurlarÄ±ndan Naime Osman, AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelerek ÅŸÃ¼phelilerden ÅŸikayetÃ§i oldu. Suriye uyruklu Naime Osman "EÅŸim bir hafta Ã¶nce kimliÄŸi ile ilgili GÃ¶Ã§ idaresine gitmiÅŸti. Bir hafta sonra polis olduÄŸunu sÃ¶yleyen biri kiÅŸi onu arayÄ±p kimliÄŸi ile ilgili bir sorun olduÄŸunu, Ã‡aÄŸlayan adliyesinin Ã¶nÃ¼ne gelmesini istedi. EÅŸim oraya gittikten sonra polis beni arayÄ±p eÅŸimi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± operasyon bitene kadar evde bulunan altÄ±nlarÄ± kendilerine vermem gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ben de evde bulunan 350 gram altÄ±nÄ± bir torbaya koyarak sÃ¶yledikleri kiÅŸiye verdim. Sonra dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anladÄ±k." dedi. Â Kimsenin bÃ¶yle dolandÄ±rÄ±cÄ±lara inanmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Naime Osman "Polis bir suÃ§unuz varsa gelir sizi evden alÄ±r. ParanÄ±zÄ± almaz. Hepsinden ÅŸikayetÃ§iyim. Ä°nÅŸallah paramÄ± geri alabilirim." dedi.Â

11 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDIÂ



AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 20 ÅŸÃ¼pheliyi aynÄ± yÃ¶ntemle dolandÄ±rdÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±kan ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildiler. ÅžÃ¼phelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. 2 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla, 2 ÅŸÃ¼pheli ise savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Toplam tutuklu sayÄ±sÄ± 16'ya yÃ¼kseldi.