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Mantar toplamaya gittiler! Dede öldü, torunu hastanelik oldu

04.10.2026 - 18:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mantar toplamaya gittiler! Dede öldü, torunu hastanelik oldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için yaylaya giden ailenin bulunduğu traktörün çamurlu zeminde kayarak devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken, torunu ise yaralandı.

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Kaza, Pamukova ilçesi Eskiyayla Mahallesi Soğucak Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleriyle birlikte mantar toplamak için yaylaya gitmek isteyen Cemal Toklu (71) idaresindeki traktör, rampadan çıktığı sırada yağış nedeniyle ıslak ve çamurlu olan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Cemal Toklu (71) ile torunu E.T. (14) yaralanırken, traktörde bulunan R.T. (41) ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan yaralılardan Cemal Toklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan E.T. ise, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) sevk edildi. Cemal Toklu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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