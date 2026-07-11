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Gündemİstanbul'da tekne alev alev yandı! Baba ve oğlu son anda kurtarıldı
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İstanbul'da tekne alev alev yandı! Baba ve oğlu son anda kurtarıldı

11.07.2026 - 15:00Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'da tekne alev alev yandı! Baba ve oğlu son anda kurtarıldı

Haliç açıklarında seyir halindeki dalgıç teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerden kurtulmak için denize atlayan baba ve oğlu çevredeki tekneler tarafından kurtarılırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Haliç açıklarında 14.30 sıralarında ‘Denizbeyi’ isimli dalgıç teknesinde meydana geldi. Teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan baba ve oğlu panik yaşadı. 1 kişi demire çarparak yaralandı. Teknedeki baba ve oğlu denize atlayarak yangından kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını gören diğer teknelerde bulunanlar denizde olan baba ve oğlunu önce tekneye ardından da kıyıya çıkarttı. Babasıyla birlikte teknedeyken hafif yaralanan kişi ambulans ile hastaneye götürdü.

Yanan tekne diğer teknede bulunanlar ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi.

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