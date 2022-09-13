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İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam geldi

Son dakika haberi... İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL’ye çıktı.

13.09.2022 - 16:16 | | Melihcan ÇALIŞKAN - Hami YEŞİLYURT - İSTANBUL DHA
İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam geldi

İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. İBB Meclis toplantısında İSKİ'nin zam talebi değerlendirildi. İSKİ birinci kademe konutlarda 8.33 lira olan fiyatın yüzde 99.87 zamla 16.65 liraya  yükseltilmesini talep etti. Ancak talep revize edildi ve oy birliğiyle alınan kararla İstanbul’da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 TL’ye çıktı.

İstanbulda suya yüzde 40.38 zam geldi

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