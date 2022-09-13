İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam geldi

İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. İBB Meclis toplantısında İSKİ'nin zam talebi değerlendirildi. İSKİ birinci kademe konutlarda 8.33 lira olan fiyatın yüzde 99.87 zamla 16.65 liraya yükseltilmesini talep etti. Ancak talep revize edildi ve oy birliğiyle alınan kararla İstanbul’da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 TL’ye çıktı.